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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بعد قليل.. توقعات بأمطار على منطقة القصيم

بعد قليل.. توقعات بأمطار على منطقة القصيم
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، سقوط أمطار رعدية- بمشيئة الله- خلال الساعات القليلة القادمة على عدة مناطق بالمملكة.

ونشر “الأرصاد” عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تنبيهًا بسحب رعدية ممطرية بعد أقل من ساعة على منطقة القصيم وتستمر حتى الواحدة صباحًا، نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية

وأضاف “الأرصاد”، بتواجد السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف و حائل وأجزاء سواحل منطقتي المدينة المنورة و مكة المكرمة، ويتوقع استمرار تواجدها خلال الساعات القادمة بإذن الله.

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