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دراسة سويدية: المؤمنون بما يكتب في الأبراج « شخصيات قلقة وذكاؤهم منخفض»

دراسة سويدية: المؤمنون بما يكتب في الأبراج « شخصيات قلقة وذكاؤهم منخفض»
دراسة سويدية: المؤمنون بما يكتب في الأبراج « شخصيات قلقة وذكاؤهم منخفض»
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تواصل- فريق التحرير

توصلت دراسة حديثة من جامعة “لوند” السويدية إلى أن الأشخاص الذين يؤمنون بما يُكتب في الأبراج هم أكثر نرجسية من غيرهم ولديهم معدلات ذكاء منخفضة.

وأضافت أن هناك صلة بين اضطراب الشخصية والإيمان بالأبراج، حيث ترى الدراسة أن الإيمان بالعلوم الزائفة عموما سمة من سمات أصحاب الذكاء المنخفض.

وبحسب ما نشره الباحثون، فقد أظهرت النتيجة الرئيسية أنه كلما ارتفعت النرجسية، ربما بشكل مفاجئ، زاد الإيمان بعلم التنجيم.

وأضاف الباحثون أن شعبية علم التنجيم تتزايد ، على الرغم من نقص الدعم العلمي.

كما نبهوا إلى أنه ليس من الواضح سبب عودة هذه الممارسة القديمة لدراسة مواقع وحركات الأجرام السماوية، مع الاقتناع بأنها تؤثر على السلوك البشري.

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