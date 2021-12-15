بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا لم تشهده منذ بدء الجائحة

تواصل- وكالات:

تشهد بريطانيا تفشي متسارع لوباء كورونا هذه الأيام، هو الأشد منذ بدء انتشار الجائحة، إذ سجلت اليوم الأربعاء 78610 إصابات.

وحسب وسائل إعلام، فإن الإصابات التي تم الإبلاغ عنها اليوم، تجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 68053 حالة تم الإبلاغ عنها في 8 يناير، في وقت سجلت فيه البلاد أول حالة وفاة بمتحور “أوميكرون” في العالم.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن وجود 10 حالات من متحور “أوميكرون” في مستشفيات المملكة المتحدة.

يأتي ذلك بعد أن حذر مجلس الوزراء البريطاني من أن الأمر قد يستغرق أربعة أسابيع فقط حتى تغمر مستشفيات NHS بالمصابين بفيروس كورونا بالكامل.