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رفضًا للتعصب.. «النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لمكافحة الإسلاموفوبيا

رفضًا للتعصب.. «النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لمكافحة الإسلاموفوبيا
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تواصل – فريق التحرير:

في إجراء جديد رفضاً للتعصب ضد الإسلام والمسلمين، أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا لإنشاء مكتب خاص داخل وزارة الخارجية لمكافحة الإسلاموفوبيا في العالم.

يأتي ذلك القرار وسط تصاعد الدعوات لعزل النائبة الجمهورية لورين بويبرت بسبب تعليقاتها المعادية للإسلام.

واتفق القادة الديمقراطيون على مشروع قانون صاغته النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر لإنشاء منصب مبعوث خاص مكلف بمعالجة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم كطريقة بديلة لمعالجة التحيز ضد المسلمين دون فرض عواقب محددة على بوبيرت.

يشار إلى أن بوبيرت كان قد وصفت عمر في مقطع فيديو متداول بأنها “جزء مما يسمى بفرقة الجهاد”، كما ألمحت إلى أن النائبة المسلمة ربما كانت تحمل متفجرات في حقيبتها، عندما قابلتها سابقا داخل أحد المصاعد.

من جهتها دعت عمر قيادة مجلس النواب إلى اتخاذ “الإجراء المناسب”، في حق النائبة الجمهورية، معتبرة أن “شرعنة هذا التعصب لا يعرض حياتي فحسب للخطر، بل يعرض حياة جميع المسلمين للخطر”.

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