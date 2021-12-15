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اتصال لبناني يصفي الأجواء مع البحرين بعد الأزمة

اتصال لبناني يصفي الأجواء مع البحرين بعد الأزمة
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تواصل- فريق التحرير:

تلقى الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير داخلية البحرين، اتصالًا من نظيره اللبناني بسام المولوي، بعد أزمة إساءة أشخاص منتمين لجمعية في لبنان إلى مملكة البحرين.

وقال “آل خليفة” إن “قيام عناصر مخالفة للقانون ببث وترويج ادعاءات مغرضة ضد البحرين، عبر لبنان الشقيق، أمر يسيء للبحرين وكذلك للبنان”.

ورأى آل خليفة أن “هذه العناصر تجمعها علاقات تعاون وتواصل مع جهات خارجية، تسيء للبحرين وتقوم بالتدخل في شئونها الداخلية”.

وشدد على أن “هذه التصرفات يجب ألا تكون على حساب لبنان ومصالحه”، مثمنا اهتمام وزير الداخلية والبلديات اللبناني بالأمر، وحرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العناصر المخالفة للقانون.

هذا واستعرض الجانبان التعاون والتنسيق الأمني والسبل الكفيلة التي تسهم في تطويره ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

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