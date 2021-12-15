برعاية وزير الموارد البشرية.. دورات تدريبية وورش علمية بمنتدى العاملين مع الشباب لعام 2021

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تحت شعار “نحو قطاع شبابي فاعل في رؤية “2030 ، وبرعاية كريمة من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، أقيم منتدى العاملين مع الشباب بنسخته الثانية في الرياض وبالتزامن مع الأركان الافتراضية عبر منصة المنتدى يومي السبت والأحد الموافق 11 – 12 ديسمبر لعام 2021.

وناقش المختصون في العمل الشبابي من خلاله ثمانية ورش علمية

وخمس دورات تدريبية بالإضافة إلى ثلاث دراسات وطنية تناولت الموضوعات التالية:

1-منظومة قطاع الشباب.

2- توجهات قطاع الشباب.

3- دعم وتمكين القطاع غير الربحي لتنمية الشباب.

وكان لشركة شباب مجتمعي الوقفية حضور فعّال أثناء المنتدى بحضور كل من رئيس مجلس إدارة الشركة أ. رامي التركي ومدير عام الشركة أ. ماجد الدبيكل.

كما تسلّم أ. رامي التركي من معالي الوزير م. أحمد بن سليمان الراجحي جائزة التكريم نظير مشاركة شركة شباب مجتمعي الوقفية، كشريك تدريبي في المنتدى خلال عام 2021 .

وقدمت أيضا شركة شباب مجتمعي ورشتي عمل عبر منصة المنتدى الافتراضية، تصب بشكل مباشر في اهتمامات العاملين مع الشباب، تحت عنوان:

– “إدارة وقياس أثر البرامج الشبابية” يقدمها د. معن التنجي )رائد أعمال في الأثر والاستثمار الاجتماعي( والتي تتمحور حول: المفاهيم العلمية والتطبيقية لقياس الأثر، نماذج في صناعة الأثر، نتائج استطلاع الممارسات في قياس وإدارة الأثر للبرامج الشبابية في المملكة.

– ” البحث الإجرائي التشاركي” يقدمها كل من د. ابتسام حسين ود. رانيا علوان أستاذ مساعد في جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل وتتمحور حول: التعرف على أهمية البحوث الإجرائية التشاركية في العمل الشبابي، كيفية توظيف البحوث الإجرائية في حل مشكلات الشباب ومواجهتها.

وتحت منظور قيمة التشاركية التي تحرص عليها شركة شباب مجتمعي الوقفية: وقعت الشركة اتفاقيتي تعاون أثناء التواجد في

المنتدى، أحدهما مع مجلس شباب الجوف والأخرى مع جمعية محاسن لرعاية الشباب.

وذلك من أجل تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة والتنموية وتحقيق الأهداف المشتركة التي تساهم في تنمية القطاع الشبابي وتمكين العاملين.