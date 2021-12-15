«هيئة الاتصالات» تحدد موعد انتهاء فترة السماح لنقل أسماء النطاقات

تواصل – فريق التحرير:

شددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، على أهمية المبادرة بنقل اسم النطاق السعودي.

وقالت هيئة الاتصالات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه لم يتبقَ سوى 15 يوماً متبقية على انتهاء الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات في المملكة.

وأضافت هيئة الاتصالات، أن عدم نقل اسم النطاق السعودي إلى أحد الوكلاء المعتمدين خلال المدة يعرض النطاق للإلغاء.