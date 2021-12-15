تعرف على نسبة الإنجاز في مشروع «قطار الرياض».. توريد واختبار 180 قطارًا (فيديو)

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أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن نسبة الإنجاز في مشروع قطار الرياض بلغت نحو 92 % .

وقالت المصادر، وفقا لـ”العربية السعودية”، أن المشروع العملاق انتهى من كامل الأعمال الإنشائية والمدنية.

وأشارت الهيئة الملكية، إلى أن مشروع قطار الرياض نجح في توريد واختبار أكثر من 180 قطار.

وأضافت أن عمليات تشغيل القطارات وصلت لمراحل متقدمة قطعت خلالها القطارات نحو 2 مليون كم على جميع المسارات.