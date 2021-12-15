كاميرا مراقبة توثق سلب مواطن وخنقه حتى وقع مغشيًا عليه في جدة (متداول)

تواصل- فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم وثقته إحدى كاميرات المراقبة، لـ لصين يسلبان (مواطنًا على ما يبدو )، حيث خنقه أحدهما حتى وقع مغشيًا عليه.

وقال مغردون تعليقًا على الفيديو :” لصان من العمالة السائبة يسرقان شخص بالقوة أحدهما خنقه من الخلف حتى أغمي عليه، حيث كشف فيديو لحظة ارتكاب الجريمة في حي الجامعة بجدة خلف سوبر ماركت القرطبي وأمام مسجد الراجحي، وأوقعاه أرضاً وتركاه مغشياً عليه ولاذا بالفرار”.

هذا ولم يتسنّ لتواصل التحقق من صحة الفيديو المتداول، والبواعث الحقيقية حول ارتكاب الواقعة.