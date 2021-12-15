الداخلية اللبنانية تتحرك.. قرار عاجل بطرد أعضاء الجمعية المسيئة للبحرين

تواصل- فريق التحرير

في أول ردة فعل بشأن أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين، وجه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي كتابا إلى المديرية العامة للأمن العام بحق أعضاء الجمعية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد طلب مولوي باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين الى خارج لبنان.

يأتي هذا عقب ما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ ١١-١٢-٢٠٢١ من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية.