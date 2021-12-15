بدولة عربية.. وفاة مُسن أثناء انتظار دوره في الطابور لأخذ لقاح كورونا

تواصل- فريق التحرير:

توفى رجل مُسن أثناء انتظاره في طابور للحصول على لقاح فيروس كورونا في إحدى محافظات مصر.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد لفظ رجل مُسن (67 سنة) أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية بمدينة طنطا محلفظة الغربية، شمالي مصر، أثناء انتظار دوره لتلقي لقاح كورونا من خلال حملة تطعيمات كورونا، وذلك أثناء انتظار إجراءات تسجيله بموقع وزارة الصحة.

وحضرت قوات الأمن إلى المكان وتم ندب مفتش من وزارة الصحة للكشف عليه، وتبين أنه توفى بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .