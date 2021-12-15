ممرضة طوارئ تكشف «علامة الموت» التي تظهر في مرضى كورونا

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كشفت ممرضة الطوارئ في مستشفى ميشغان الأمريكية، أودري وندت، ما تراه من علامات على مرضى كورونا الذين يتوفون.

وشاهدت وندت أعدادا هائلة من المرضى غير المحصنين يموتون بسبب المرض منذ بداية الجائحة.

وأوضحت في رسالتها التي نشرتها “سي إن إن” الأمريكية كيف يعاني المرضى غير الملقحين بمضادات كورونا، وانعكاس ذلك على الطاقم الطبي.

وجاء في رسالة وندت: “أساعدك في خلع معطفك والشعور بالبرد الذي لا يزال عالقا به، قلبي يغرق لأنني أعلم أن هذه ربما تكون الليلة الأخيرة التي ستشعر فيها بالهواء الخارجي على بشرتك”.

وأضافت: “عائلتك تعرف هذا أيضا، أستطيع أن أرى ذلك من خلال النظرة في عينيها، وهي نظرة حزن عميق لا يوصف، أريد أن أقول لها أن تستمتع بكل لحظة متبقية لديها معك، وأن تقول كل كلمة تمنيت لو قلتها من قبل وأفعلها بسرعة الوقت ينفذ”.

وفي لقاء تلفزيوني مع شبكة “سي إن إن”، قالت الممرضة: “فكرت في كتابة هذه الرسالة من فترة طويلة، شعرت أنني أريد أن أفعل ذلك لفترة طويلة، لقد تراكمت الكثير من المشاعر بداخلي والكثير من الحزن”.

وأضافت: “كنت أرى زملائي الرائعين يعملون بجد، استطعت أن أرى في كل أعيننا أننا كنا متعبين ومرهقين”.

ولفتت إلى أنها من مشاعرها بالحزن تسيطر عليها مشاعر غضب، “أعتقد أن هذا شيء جديد يحدث للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وهو أننا لم نشعر بهذا الشعور من قبل.. نحن نحب مجتمعنا كثيرا ثم تشعر أن لديك هذا السر المدمر، وأن الكثير من الناس لا يستمعون إليه، ثم نراهم في غرفة الطوارئ ومستشفياتنا ونشعر بالسوء تجاههم، ونشاهدهم يموتون ونتمنى أن نتمكن من مساعدتهم، إنه يؤثر سلبا على صحتك العقلية، بالطبع”.

وبكت الممرضة أثناء اللقاء عندما ذكرت أن عمها توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وقالت: “مات بالأمس عمي الحبيب جون، وكان شخصا رائعا حقا”.

وأوضحت: كنت أخبره أن الأشياء التي أراها في غرفة الطوارئ الخاصة بي الآن مروعة ومأساوية جدا، وأنه يجب أن يصدقني ويأخذ اللقاح (المضاد لكورونا)، وكان يفكر في الحصول على اللقاح، ولكن بعد أسبوعين، تفاعل مع شخص لم يتم تطعيمه أيضا، ومرض وتوفي”.