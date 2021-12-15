الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قرار من الاتحاد الأوروبي بشأن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

قرار من الاتحاد الأوروبي بشأن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا
0

تواصل – وكالات:

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه بدأ اليوم الأربعاء، تطعيم الأطفال تحت سن 12 عاما ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم سيواجه عجزًا قدره ثلاثة مليارات جرعة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” في أوائل العام المقبل، إذا عززت الدول الأكثر ثراء البالغين “بقوة” وفتحت التحصين للأطفال، مما يزيد من إعاقة انتشار وتوزيع اللقاحات في الدول الفقيرة.

 

قرار من الاتحاد الأوروبي بشأن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

قرار من الاتحاد الأوروبي بشأن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

 

وقالت تانيا سيرنوشي، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لاستراتيجية اللقاحات العالمية، في مقابلة أجرتها مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية اليوم الأربعاء، أنه يلوح في الأفق لدينا سيناريو مخيف قد يتحقق في حال قامت البلدان ذات التغطية العالية من اللقاحات بتحصين الأطفال، وتقديم جرعات معززة لجميع مواطنيها، الأمر الذي قد يُحدث فجوة في الربع الأول من العام القادم تصل إلى حوالي ثلاثة مليارات جرعة.

وأضافت أنه في ضوء مساعي العالم للتغلب على متغير أوميكرون المُتحور من فيروس كورونا المستجد، والذي اكتشفه العلماء لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، بدأت الدول الغنية في التعزيز من برامج لقاحاتها على نطاق واسع، لكن هناك سبعة في المائة فقط من الأشخاص الذين يعيشون في البلدان منخفضة الدخل تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، فضلا عن أن 98 دولة – أي حوالي نصف الدول الموجودة على مستوى العالم – لم تصل إلى هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تحصين 40 في المائة من سكانها.

وتابعت تانيا سيرنوشي :”أنه إذا كان هناك أيضًا تخزين للجرعات في مواجهة أوجه عدم اليقين (بشأن فعالية أوميكرون واللقاح على حد سواء)، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع المزري بالفعل، وهو سيناريو قد يتحقق مع النمو المذهل في توزيع المعززات وتحصين الأطفال”.

مواد ذات صلة

دراسات تكشف عن أفضل وقت لتلقي لقاح كورونا

دراسات تكشف عن أفضل وقت لتلقي لقاح كورونا

‏ قرار أمريكي صارم تجاه عسكريين رفضوا التطعيم بلقاح كورونا

‏ قرار أمريكي صارم تجاه عسكريين رفضوا التطعيم بلقاح كورونا

أرقام صادمة لأعداد الجوعى ونسبة الفقر عالمياً بسبب جائحة كورونا

أرقام صادمة لأعداد الجوعى ونسبة الفقر عالمياً بسبب جائحة كورونا

هل تكفي جرعتان من اللقاحات لمحاربة متحور أوميكرون؟

هل تكفي جرعتان من اللقاحات لمحاربة متحور أوميكرون؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>