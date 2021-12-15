قرار من الاتحاد الأوروبي بشأن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

تواصل – وكالات:

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه بدأ اليوم الأربعاء، تطعيم الأطفال تحت سن 12 عاما ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم سيواجه عجزًا قدره ثلاثة مليارات جرعة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” في أوائل العام المقبل، إذا عززت الدول الأكثر ثراء البالغين “بقوة” وفتحت التحصين للأطفال، مما يزيد من إعاقة انتشار وتوزيع اللقاحات في الدول الفقيرة.

وقالت تانيا سيرنوشي، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لاستراتيجية اللقاحات العالمية، في مقابلة أجرتها مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية اليوم الأربعاء، أنه يلوح في الأفق لدينا سيناريو مخيف قد يتحقق في حال قامت البلدان ذات التغطية العالية من اللقاحات بتحصين الأطفال، وتقديم جرعات معززة لجميع مواطنيها، الأمر الذي قد يُحدث فجوة في الربع الأول من العام القادم تصل إلى حوالي ثلاثة مليارات جرعة.

وأضافت أنه في ضوء مساعي العالم للتغلب على متغير أوميكرون المُتحور من فيروس كورونا المستجد، والذي اكتشفه العلماء لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، بدأت الدول الغنية في التعزيز من برامج لقاحاتها على نطاق واسع، لكن هناك سبعة في المائة فقط من الأشخاص الذين يعيشون في البلدان منخفضة الدخل تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، فضلا عن أن 98 دولة – أي حوالي نصف الدول الموجودة على مستوى العالم – لم تصل إلى هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تحصين 40 في المائة من سكانها.

وتابعت تانيا سيرنوشي :”أنه إذا كان هناك أيضًا تخزين للجرعات في مواجهة أوجه عدم اليقين (بشأن فعالية أوميكرون واللقاح على حد سواء)، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع المزري بالفعل، وهو سيناريو قد يتحقق مع النمو المذهل في توزيع المعززات وتحصين الأطفال”.