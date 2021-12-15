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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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سامسونج تطلق الجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 .. تعرف على مواصفاته

سامسونج تطلق الجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 .. تعرف على مواصفاته
سامسونج تطلق الجهاز اللوحي Galaxy Tab A8
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت سامسونج، الشركة الرائدة في صناعة الهواتف والإلكترونيات، الجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 .
وأوضح الخبير التقني، فيصل السيف عبر حسابه في “تويتر”، أن الجهاز الجديد يأتي بشاشة 10.5” بدقة 1920×1080 من نوع TFT وبنسبة عرض لطول 16:10 وبطارية بحجم 7040mAh تدعم شحن 15W.

 


وأضاف السيف “يأتي اللوحي بمعالج ثماني النواة و بـ 3GB أو 4GB ذاكرة وتخزين يصل 128GB وكاميرا خلفية 8MP وأمامية 5MP”.

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