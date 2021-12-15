سامسونج تطلق الجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 .. تعرف على مواصفاته

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أطلقت سامسونج، الشركة الرائدة في صناعة الهواتف والإلكترونيات، الجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 .

وأوضح الخبير التقني، فيصل السيف عبر حسابه في “تويتر”، أن الجهاز الجديد يأتي بشاشة 10.5” بدقة 1920×1080 من نوع TFT وبنسبة عرض لطول 16:10 وبطارية بحجم 7040mAh تدعم شحن 15W.



وأضاف السيف “يأتي اللوحي بمعالج ثماني النواة و بـ 3GB أو 4GB ذاكرة وتخزين يصل 128GB وكاميرا خلفية 8MP وأمامية 5MP”.