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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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تحذير من عادة شائعة لدى مواطني الخليج قد تسبب فقدان السمع

تحذير من عادة شائعة لدى مواطني الخليج قد تسبب فقدان السمع
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تواصل-فريق التحرير :

حذر مجلس الصحة الخليجي، من استخدام سائد لكنه خاطئ بين الناس حول أعواد القطن التي يطلق عليها العديد اسم (أعواد الأذان).
وقال المجلس عبر حسابه الرسمي في موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن استخدامات أعواد القطن بشكلها السائد لها مخاطر على الأذان، وقد يسبب التهابا في القناة السمعية، أو فقدان السمع لاسمح الله، أو ثقب طبلة الأذن.


وأشار المجلس إلى أن الطرق الصحيحة لإزالة الشمع الزائد من الأذن يكون في الجزء الخارجي من الأذن بقطعة قماش أو منديل جاف فقط.
وشدد مجلس الصحة الخليجي إلى أن الشمع هو في الأساس مفيد للأذن ويمنع جفافها ويقيها من الالتهاب بإذن الله، ولذلك فالأصل عدم إزالته من داخل الاذن والاكتفاء بنظافة الجزء الخارجي من الأذن فقط.

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