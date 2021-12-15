ليس كورونا.. مرض غامض ضحاياه بالعشرات في هذه الدولة  والصحة العالمية تتدخل

تواصل- فريق التحرير

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بعد أن تبلغت من وزارة الصحة، في جنوب السودان بلاغا عن ظهور مرض غامض، ضحاياه أصبحوا 89 على الأقل حتى صباح اليوم الأربعاء.

وكان المرض قد ظهر في بلدة “فنجاك” البعيدة في الشمال 270 كيلومترا عن العاصمة جوبا ، حيث حاول أطباء محليون التعرف إلى طبيعته، لكنهم لم يتمكنوا.

وقد أرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا قام بتقييم المخاطر والتعرف إلى حقيقة المرض، واكتشف من عيّنات جمعها ممن أصابهم، أن المرض قد يكون كوليرا انتشرت، بحسب ما بثته الوكالات.

وكانت المنطقة تعرضت في المدة الأخيرة لفيضانات شديدة، أدت إلى تدمير المجتمعات المحلية فيها، ومنعت الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية الأخرى من الوصول إليها.

كما اضطرت أفراد الفريق التابع للمنظمة إلى دخول “فنجاك” على متن هليكوبتر، ثم أعادتهم اليوم الأربعاء إلى “جوبا” في الجنوب، وفقا لما نقلت الوكالات ووسائل الإعلام المحلية.

ونقلت عن وزير الإسكان والمرافق العامة في “ولاية الوحدة” المتاخمة لولاية “جونغلي” في الشمال أن الفيضانات أدت إلى انتشار الأمراض، ومنها الملاريا، وتسببت بسوء التغذية لدى الأطفال نتيجة نقص الغذاء.

وأوضح أن النفط من حقول البترول في المنطقة، لوّث المياه وقتل أعدادا كبيرة من حيوانات أليفة.