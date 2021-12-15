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5 مطالب خليجية عاجلة إلى لبنان لعودة العلاقات الدبلوماسية

5 مطالب خليجية عاجلة إلى لبنان لعودة العلاقات الدبلوماسية
5 مطالب خليجية عاجلة إلى لبنان لعودة العلاقات الدبلوماسية
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تواصل-فريق التحرير:

انطلقت، أمس الثلاثاء، في العاصمة الرياض، فعاليات القمة الخليجية الثانية والأربعين، التي تركز على ملفات عدة على رأسها أمن المنطقة وتحقيق التكامل بين بلدان المجلس.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، عن مطالب اجتمع عليها دول مجلس التعاون الخليجي، موجهة إلى لبنان من اجل إعادة الثقة والعلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج.
وتضمنت المطالب الخليجية إلى لبنان- حسبما أعلنها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في مؤتمر صحفي بعد انتهاء القمة في التالي:
1- منع “حزب الله” من العمليات الإرهابية، وتعزيز جيشه وضمان اقتصار الأسلحة على مؤسسات الدولة الشرعية.
2- اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد وبسط السيطرة على سيادته وكافة مؤسساته.
3- منع حزب الله الإرهابي من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والمليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دولية وإقليمية”.
4- أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية.
5- التشديد على مراقبة الحدود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع استمرار تهريب المخدرات من خلال الصادرات اللبنانية تجاه السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما استنكرت القمة، في الوقت ذاته، استمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها وإقامة مؤتمر صحفي في بيروت تعرض لمملكة البحرين.

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