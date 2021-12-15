«وزارة النقل»: تشجير مناطق زحف الرمال بطريق «الرياض – الدمام»

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تؤكد وزارة النقل والخدمات اللوجستية، على أهمية مبادرات التشجير للحد من زحف الرمال على الطرق.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة النقل عن مبادرة لتشجير مناطق زحف الرمال بطريق الرياض الدمام.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، إن نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي تفقد برفقة رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي مبادرة تشجير مناطق زحف الرمال بطريق الرياض الدمام”.

وأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التفاهم والتعاون بين الوزارة ومركز تشجير الطرق الرئيسية بالمملكة.