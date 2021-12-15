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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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شركة “تطوير التعليم” تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم والشروط

شركة “تطوير التعليم” تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم والشروط
شركة "تطوير التعليم" تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم والشروط
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شركة “تطوير التعليم” تعلن عن وظائف شاغرة

رابط التقديم والشروط هنا:

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، توفر وظائف إدارية وصحية، في الرياض ومكة المكرمة وبريدة، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 – مساعد إداري – استقبال (مكة المكرمة):

– درجة البكالوريوس مع خبرة سنتين.

2 – شريك أعمال الموارد البشرية (الرياض):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

3 – مدير عام المركز – مركز همة للخدمات المساندة (بريدة):

– بكالوريوس / ماجستير / دكتوراة في أحد التخصصات التربوية.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

4 – أخصائي نفسي (الرياض):

– بكالوريوس، ماجستير في علم النفس عيادي أو علم نفس عام.

– خبرة لا تقل عن سنة في العمل بالعلاج النفسي.

– رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– سنة تدريبية في مستشفى أو مركز تأهيلي (مستحسن).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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