شركة “تطوير التعليم” تعلن عن وظائف شاغرة
رابط التقديم والشروط هنا:
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، توفر وظائف إدارية وصحية، في الرياض ومكة المكرمة وبريدة، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1 – مساعد إداري – استقبال (مكة المكرمة):
– درجة البكالوريوس مع خبرة سنتين.
2 – شريك أعمال الموارد البشرية (الرياض):
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
3 – مدير عام المركز – مركز همة للخدمات المساندة (بريدة):
– بكالوريوس / ماجستير / دكتوراة في أحد التخصصات التربوية.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات.
4 – أخصائي نفسي (الرياض):
– بكالوريوس، ماجستير في علم النفس عيادي أو علم نفس عام.
– خبرة لا تقل عن سنة في العمل بالعلاج النفسي.
– رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– سنة تدريبية في مستشفى أو مركز تأهيلي (مستحسن).
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: