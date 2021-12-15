شركة “تطوير التعليم” تعلن عن وظائف شاغرة

رابط التقديم والشروط هنا:

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، توفر وظائف إدارية وصحية، في الرياض ومكة المكرمة وبريدة، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 – مساعد إداري – استقبال (مكة المكرمة):

– درجة البكالوريوس مع خبرة سنتين.

2 – شريك أعمال الموارد البشرية (الرياض):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

3 – مدير عام المركز – مركز همة للخدمات المساندة (بريدة):

– بكالوريوس / ماجستير / دكتوراة في أحد التخصصات التربوية.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

4 – أخصائي نفسي (الرياض):

– بكالوريوس، ماجستير في علم النفس عيادي أو علم نفس عام.

– خبرة لا تقل عن سنة في العمل بالعلاج النفسي.

– رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– سنة تدريبية في مستشفى أو مركز تأهيلي (مستحسن).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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