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متى يكون العسل والليمون والزنجبيل مضرًا بالصحة؟.. خبير تغذية يجيب

متى يكون العسل والليمون والزنجبيل مضرًا بالصحة؟.. خبير تغذية يجيب
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تواصل – وكالات:

نصح خبير التغذية أندريه بوبروفسكي، بعدم الإفراط في تناول العسل والزنجبيل والليمون، الأمر الذي يضر بالصحة.

وأوضح خبير التغذية المختص، أن تناول كمية كبيرة من العسل، يؤدي إلى زيادة الوزن ، بالإضافة إلى الشعور بالضعف والنعاس، وفق “سبوتنيك”.

وحذر بوبروفسكي، المرضى الذين يعانون من السمنة ولديهم أمراض في الجهاز الهضمي وضعف التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، من تناول العسل، مؤكدًا أن  استقبال الجسم لكميات كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة، أمر بالغ الخطورة.

وأوصى خبير التغذية، بعدم المبالغة في استهلاك الليمون، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي، ويؤثر على عمل المعدة.

وحسب المتخصص فإنه على الرغم من فوائد الزنجبيل للجسم، إلا أنه يجب على من يعاني من التهابات المعدة وأمراض الجهاز الهضمي، ألا يستعمل الزنجييل بكثرة وإفراط لما فيه من أضرار على الصحة العامة.

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