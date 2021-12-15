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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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البحرية الأمريكية تختبر سلاح ليزر بخليج عدن.. والكشف عن الهدف منه

البحرية الأمريكية تختبر سلاح ليزر بخليج عدن.. والكشف عن الهدف منه
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تواصل – وكالات :

أعلنت البحرية الأمريكية، الأربعاء، عن اختبارها لـ “سلاح ليزر”، وتدمير هدف عائم في الشرق الأوسط، في منظومة يمكن استخدامها لمواجهة الزوارق المسيرة المفخخة التي تنشرها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر.

وقامت السفينة “يو إس إس بورتلاند” خلال الاختبار، يوم الثلاثاء، بإطلاق سلاح الليزر على هدف في خليج عدن.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي في بيانه عقب الاختبار، إنه “اشتبك بنجاح” مع الهدف، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

يذكر أن “بورتلاند” استُخدمت في اختبار سابق لليزر، لإسقاط طائرة مسيرة في مايو 2020.

واستخدم الحوثيون زوارق مسيرة في هذه المياه، يمكن توجيهها عن بعد وإرسالها إلى الهدف قبل تفجيرها. ويعتقد أن هذه القوارب تم بناؤها بمساعدة إيران.

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