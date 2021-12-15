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كشف مذهل للعلماء بشأن ثقب درب التبانة الأسود

كشف مذهل للعلماء بشأن ثقب درب التبانة الأسود
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تواصل – وكالات:

كشف علماء الفلك، عن رصدهم عدة توابع جديدة للثقب الأسود الذي يقع وسط مجرة ​​درب التبانة، وذلك بعد وضع خريطة مفصلة بدقة للمنطقة المجاورة للثقب.

وأكد العلماء أنهم اكتشفوا العديد من التوابع غير المعروفة، للثقب الأسود الهائل، وقاموا بتدقيق كتلته والمسافة بينه وبين الأرض، وفق “روسيا اليوم”.

وأوضح العلماء في أحدث حساباتهم الفلكية، أن وزن الثقب الأسود أثقل بمقدار 4.3 مليون مرة من الشمس، وأنه يبعد مسافة  27 ألف سنة ضوئية عن كوكب الأرض.

وأكدت علماء الفلك أن الثقب الأسود يتوسط مجرتنا، وأنه أثقل بنحو 4.297 -4.31 مليون مرة من الشمس، وتبلغ المسافة من الثقب وحتى الأرض نحو 27025 سنة ضوئية.

وأظهرت الحسابات نفسها كذلك أن نجمين مصاحبيْن للثقب الأسود، سيقتربان العام المقبل منه إلى أدنى مسافة ممكنة.

يذكر أن عالما الفلك الأمريكيين، هينزل وأندريا هيز، كانا قد حصلا على جائزة نوبل في عام ،2020، بعد اكتشاف سحب غاز ضخمة وعشرات النجوم تقترب من حين لآخر من ثقب درب التبانة الأسود.

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