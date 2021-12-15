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بتداولات 7.4 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11143 نقطة

بتداولات 7.4 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11143 نقطة
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 118.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11143.38 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 187 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 125 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدق، والجزيرة ريت، وجرير، وسبكيم العالمية، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإنماء طوكيو مارين، وريدان، والفخارية، وأبو معطي، وملاذ للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.20% و 3.07% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وصدق، والإنماء، وكيان السعودية، ومسك، الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات شمس، والراجحي، والتطويرية الغذائية، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 724.19 نقطة ليقفل عند مستوى 25208.89 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 108 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون ومئة ألف سهم تقاسمتها 4532 صفقة.

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