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“تحويل المشاريع الصغيرة إلى ريادية”.. ورشة عمل في جمعية “حركية”

“تحويل المشاريع الصغيرة إلى ريادية”.. ورشة عمل في جمعية “حركية”
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت جمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية”، المتخصصة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، الدعوة لحضور ورشة عمل تناقش طرق تحويل المشاريع الصغيرة إلى مشاريع ريادية.

وقالت الجمعية عبر حسابها في “تويتر”: إنه ضمن مبادرة “تحدي الريادة 2” للأشخاص ذوي الإعاقة في ريادة الأعمال، فإنها تدعو لحضور دورة بعنوان “طرق تحويل المشاريع الصغيرة إلى مشاريع ريادية”، حيث دعت للتسجيل من أجل الفائدة العامة.

وأضافت الجمعية أن المحاضر في ورشة العمل، هو المدرب المعتمد في مجال ريادة الأعمال، أ. رياض محمد الزهراني، وذلك يوم الخميس 16 ديسمبر 2021م، في الفترة من الساعة 6:00مساءًا وحتى الساعة 7:00م مساءًا.

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