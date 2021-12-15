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لن تتخيل السبب.. امرأة تسرق ملايين الجنيهات من زوجها

لن تتخيل السبب.. امرأة تسرق ملايين الجنيهات من زوجها
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تواصل – وكالات:

شهدت إحدى المدن المصرية حادثة من أغرب أنواع قضايا السرقة، وذلك حين أقدمت امرأة على سرقة 4 ملايين جنيه من زوجها، بسبب خوفها من زواجه عليها.

وتعود أحدث الواقعة، حين فوجئ أحد رجال الأعمال في محافظة الدقهلية شمال العاصمة المصرية القاهرة، بعد عودته إلى منزله بسرقة مبلغ مالي بقدر بحوالي 4 ملايين جنيه، وبعض المشغولات الذهبية من داخل شقته.

وتوجه إلى قسم الشرطة، وقام بتحرير محضر، أثبت فيه تعرضه لسرقة هذا المبلغ وبعض المشغولات الذهبية، والمتعلقات الشخصية، وفق “القاهرة 24”.

وبعد الفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف الغز، حيث تبين سرقة الزوجة للمبلغ المالي والمشغولات الذهبية، وذلك بعد أن قام أحد أقاربها بإخبارها كذبًا أن زوجها سوف يتزوج عليها من امرأة أخرى، وأن عليها الاحتفاظ بالأموال قبل أن تذهب لغيرها.

وكشفت تحريات الشرطة تواجد المحرض أثناء تنفيذ السرقة، ونقل الأموال والمشغولات الذهبية لمكان بعيد.

فيما اعترفت الزوجة بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار مباشرة النيابة للتحقيقات، تمهيدًا للمحاكمة.

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