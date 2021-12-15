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تخص الرسائل الصوتية.. ميزة جديدة في واتساب تمنع الإحراج

تخص الرسائل الصوتية.. ميزة جديدة في واتساب تمنع الإحراج
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تواصل – وكالات :

أصدرت منصة واتساب ميزة معاينة للرسائل الصوتية، مما يتيح لك التحقق مما في الرسالة وتلافي الأخطاء قبل إرسالها إلى المستلم.

وقالت المنصة: “يمكنك الآن معاينة رسالتك الصوتية عبر واتساب قبل إرسالها. هذه الميزة مثالية لتلك اللحظات التي تريد فيها توصيل رسالتك بالشكل الصحيح”.

وصرحت خدمة المراسلة المملوكة لشركة ميتا أن الميزة قد تم طرحها ببطء في الأسابيع الأخيرة، وأنها متاحة الآن عبر جميع المنصات بما في ذلك iOS وأندرويد والويب وسطح المكتب، بحسب البوابة العربية للتقنية.

ووفقًا لصفحة المساعدة الخاصة بالميزة، يظهر خيار معاينة رسالة صوتية بعد الضغط على زر الإيقاف لإنهاء التسجيل.

كما يمكنك بعد ذلك معاينته بأيقونة التشغيل، أو حذفه بأيقونة سلة المهملات، أو إرساله باستخدام زر الإرسال.

فيما تعد معاينات الصوت جزءًا من سلسلة من التحديثات الجديدة التي تم إصدارها أو يقال إنها قيد التطوير حول ميزة الرسائل الصوتية في واتساب.

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