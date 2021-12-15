بأمر المحكمة.. عودة الرئيس السابق إلى السجن في هذه الدولة

تواصل – وكالات:

أصدرت محكمة بريتوريا العليا في جنوب أفريقيا، حكمًا يقضي بعودة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن، مؤكدة أن الإفراج عنه لظروف صحية غير قانوني.

وفي وقت سابق أعلنت سلطات جنوب أفريقيا، أن الرئيس السابق سيقضي المدة المتبقية من حبسه، في مؤسسة إصلاحية نظرا لظروفه الصحية، بعدما حكم عليه بتهمة ازدراء القضاء، وفق “سبوتنيك”.

وقررت المحكمة تأييد الحكم الصادر بحبس زوما في يونيو، بسبب عدم الإدلاء بشهادته بتحقيق في الكسب غير المشروع، خلال فترة رئاسته.

يذكر أن الرئيس السابق، كان قد طلب من المحكمة إلغاء الحكم، بحجة أن السجن سيعرض صحته وحياته للخطر، وذلك بعدما تقدم للسلطات بأنه يتعافى في المستشفى بعد خضوعه لجراحة لم يسمها.