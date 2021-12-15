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إعلان نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية بـ”قوات أمن المنشآت”

إعلان نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية بـ”قوات أمن المنشآت”
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوات أمن المنشآت ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية برتبة جندي.

وأوضحت أنه لابد أن يكون المتقدم حاصل على التطعيم، ولابد من إظهاره الحالة الصحية الخاصة به من خلال تطبيق توكلنا، وإحضار بعض الأوراق مثل أصل الهوية الوطنية مع عدد 4 صور منها، وصورة ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس وحلاقة صفر مع لبس الزي المخصص للدورة.

وأشارت إلى أنه يجب أن تكون خلفية الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة، وإحضار آيبان لحساب البنك الخاص به والمصدق، والحضور للمركز بلبس الرياضة في الفقرة 1 من متطلبات الحضور للدورة التدريبية، وعدد 1 دفتر 100 ورقة و2 قلم أزرق وملف علاقي أخضر.

وأكدت أنه يمنع دخول الدخان، ويتضح من تلك الإجراءات ضرورة توفر الإجراءات الإحترازية والسلامة العامة، فيما من يقع عليه القبول النهائي من المتقدمين، لابد أن يخضع للدورة التدريبية لمدة ثلاثة أشهر بالبداية، من أجل الإجراءات الإحترازية التي تخص الكوفيد، ولابد أن يكون حاصل على التطعيم.

ويمكن الاستعلام من خلال بوابة التوظيف عن طريق الرابط التالي :هنا.

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