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للمواطنين والمقيمين.. تحذير مهم من “الدفاع المدني” مع انخفاض درجات الحرارة

للمواطنين والمقيمين.. تحذير مهم من “الدفاع المدني” مع انخفاض درجات الحرارة
الارصاد الطقس المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من التھاون في الأخذ باحتياطات السلامة، أثناء استخدام وسائل التدفئة، نتيجة موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خلال الأيام الحالية.

وأھابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذّر عند استخدام وسائل التدفئة، وعدم ترك المدفأة في وضع التشغيل في حالة النوم، ومتابعة الأطفال وعدم تركھم بمفردھم حتى لا يعبثوا بھا، داعيةً إلى الأخذ بتدابير السلامة عند استخدام الحطب أو الفحم وسيلة تدفئة، وإشعالھما خارج المنزل وعدم إدخالهما حتى يتحولان إلى جمر، مع ترك النوافذ مفتوحة لتلافي حدوث اختناق.

ودعت المديرية العامة الجميع إلى توخي الحيطة والحذّر في مثل ھذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتھم.

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