“سكني” يكشف عن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال العام الجاري

تواصل – واس

كشف برنامج “سكني” عن استفادة أكثر من 210 آلاف أسرة بالمملكة من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لمستفيديه من الأسر منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بينها 169 ألف أسرة سكنت منازلها بما يتجاوز المستهدف البالغ 150 ألف أسرة.

وتستهدف الوزارة توفير 300 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات القادمة بالشراكة مع القطاع الخاص، منها 147 ألف في مدينة الرياض، علاوة على إتاحة 150 ألف وحدة سكنية بمتوسط سعر 700 ألف ريال للوحدة ضمن 112 مشروعًا ضمن تطبيق “سكني”، في ظل الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأسهمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC” في توسيع دائرة الاستحقاق للأسر، من خلال شراء محافظ عقارية بقيمة 13 مليار خلال العام الجاري 2021 ليصل إجماليها إلى 27 مليار ريال، كما ساعد نضج منظومة التمويل العقاري في المملكة في الوصول إلى 800 ألف عقد تمويلي خلال 4 سنوات بقيمة 400 مليار ريال، وخفض نسبة الأرباح التمويلية من 7.64% إلى 4.57%.

وحققت الشراكة الفاعلة مع وزارة المالية والبنك المركزي وبالتعاون مع صندوق التنمية الوطني وصندوق التنمية العقارية في خدمة أكبر عدد من الأسر، فيما أتاح تطبيق “سكني” تسهيل اختيار المسكن المناسب فورياً ضمن خيارات وخدمات سكنية متنوعة تشمل الأراضي والوحدات السكنية تحت الإنشاء وغيرها من الخدمات.

وضمن الشراكة المجتمعية وتفعّيل التعاون مع القطاع غير الربحي، قدمت منصّة “جود الإسكان” خدماتها لأكثر من 6500 أسرة ضمن مساري دعم المساكن والإيجارات بإجمالي مساهمات مجتمعية تجّاوزت 552 مليون ريال، فيما قدم برنامج الإسكان التنموي 60 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في مدن ومحافظات المملكة.

وأكد “سكني” على استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة واستحقاق فوري، وتوفّير الخدمات السكنية المتنوعة التي تلبّي احتياجات الأسر ورغباتها ضمن خيارات سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزع معظمها في 7 ضواحِ سكنية كبرى في الرياض والمدينة المنورة وخميس مشيط وجدة والدمام.

ويوفّر موقع وتطبيق “سكني” تسهيلات وخدمات سكنية متنوعة تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.

يأتي ذلك امتدادًا لجهود البرنامج لتمكين الأسر من تملك المسكن الأول ضمن حلول تتلاءم مع رغباتهم وقدراتهم تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة التملك السكني للأسر إلى 70% بحلول العام 2030.