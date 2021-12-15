الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

“الأرصاد” توضح خريطة الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة

“الأرصاد” توضح خريطة الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، تعرض عدة مناطق بالمملكة إلى سحب رعدية ركامية مصحوبة بكتلة هوائية باردة ورياح، بالإضافة إلى بعض العواصف الرملية.

وأوضح عقيل العقيل المختص بتوقعات الطقس في المركز لـ”الاخبارية”، أن صور الأقمار الصناعية توضح تكون السحب الرعدية على سواحل منطقة المدينة المنورة، تحديدًا على محافظة “ينبع”، يصاحبها رياح قد تصل سرعتها على حوالي 50 كم في الساعة، وبالتالي قد تتكون بعض العواصف الرملية، ولا يستبعد حبات البرد من هذه السحب الركامية.

وأشار إلى أن المؤشرات والعناصر الجوية تتنبأ بتعرض سواحل منطقة مكة المكرمة – بمشيئة الله تعالى- إلى السحب الركامية الرعدية خلال هذا اليوم، وقد تكون الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة تشمل سواحل جدة وخاصة الأجزاء الشمالية، والشمالية الشرقية، وتمتد مع تقدم ساعات النهار لهذا اليوم حتى الأجزاء الداخلية لمنطقة مكة المكرمة، ولا يُستبعد أن تتأثر العاصمة المقدسة، بهذه السحب الرعدية، يصاحبها الرياح الهابطة، تصل سرعتها إلى حوالي 50 كم في الساعة.

وتوقع العقيل أن تستقر الأجواء تدريجيًا – بمشيئة الله تعالى- على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، مع توغل كتلة هوائية باردة والرباح الشمالية والشمالية الغربية على الأجزاء الشمالية من المملكة، وتبقى حالة عدم الاستقرار مؤثرة خلال الـ 24 حتى الـ 48 ساعة القادمة على منطقة مكة المكرمة، بما فيها السواحل.

وأضاف أن الكتل الهوائية الباردة تتقدم – بإذن الله تعالى – لتؤثر على مناطق الشمالية الغربية وكذلك منطقة المدينة المنورة، وتستمر الحالة الجوية لتؤثر على بعض أجزاء منقطة القضيم وحائل وحتى الـ 48 ساعة القادمة، لتؤثر على المناطق الشمالية الغربية من المملكة.

وأكد أنه ابتداءًا من يوم الجمعة – بمشيئة الله تعالى-  تبدأ الأجواء غائمة على غائمة جزئيًا، ولا يستبعد أيضًا أن تتأثر المناطق الساحلية الغربية بهذه الحالة الجوية.

مواد ذات صلة

خلال ساعات قليلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

خلال ساعات قليلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

“السديس”: ما عم كثيراً من الأرجاء والمجتمعات من الابتلاءات لا منجي منه إلا لزوم التوبة والاستغفار

“السديس”: ما عم كثيراً من الأرجاء والمجتمعات من الابتلاءات لا منجي منه إلا لزوم التوبة والاستغفار

حالة الطقس المتوقعة.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

حالة الطقس المتوقعة.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

شرطة مكة تطيح بـ4 مواطنين امتهنوا جرائم النشل والسلب

شرطة مكة تطيح بـ4 مواطنين امتهنوا جرائم النشل والسلب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>