“الأرصاد” توضح خريطة الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، تعرض عدة مناطق بالمملكة إلى سحب رعدية ركامية مصحوبة بكتلة هوائية باردة ورياح، بالإضافة إلى بعض العواصف الرملية.

وأوضح عقيل العقيل المختص بتوقعات الطقس في المركز لـ”الاخبارية”، أن صور الأقمار الصناعية توضح تكون السحب الرعدية على سواحل منطقة المدينة المنورة، تحديدًا على محافظة “ينبع”، يصاحبها رياح قد تصل سرعتها على حوالي 50 كم في الساعة، وبالتالي قد تتكون بعض العواصف الرملية، ولا يستبعد حبات البرد من هذه السحب الركامية.

وأشار إلى أن المؤشرات والعناصر الجوية تتنبأ بتعرض سواحل منطقة مكة المكرمة – بمشيئة الله تعالى- إلى السحب الركامية الرعدية خلال هذا اليوم، وقد تكون الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة تشمل سواحل جدة وخاصة الأجزاء الشمالية، والشمالية الشرقية، وتمتد مع تقدم ساعات النهار لهذا اليوم حتى الأجزاء الداخلية لمنطقة مكة المكرمة، ولا يُستبعد أن تتأثر العاصمة المقدسة، بهذه السحب الرعدية، يصاحبها الرياح الهابطة، تصل سرعتها إلى حوالي 50 كم في الساعة.

وتوقع العقيل أن تستقر الأجواء تدريجيًا – بمشيئة الله تعالى- على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، مع توغل كتلة هوائية باردة والرباح الشمالية والشمالية الغربية على الأجزاء الشمالية من المملكة، وتبقى حالة عدم الاستقرار مؤثرة خلال الـ 24 حتى الـ 48 ساعة القادمة على منطقة مكة المكرمة، بما فيها السواحل.

وأضاف أن الكتل الهوائية الباردة تتقدم – بإذن الله تعالى – لتؤثر على مناطق الشمالية الغربية وكذلك منطقة المدينة المنورة، وتستمر الحالة الجوية لتؤثر على بعض أجزاء منقطة القضيم وحائل وحتى الـ 48 ساعة القادمة، لتؤثر على المناطق الشمالية الغربية من المملكة.

وأكد أنه ابتداءًا من يوم الجمعة – بمشيئة الله تعالى- تبدأ الأجواء غائمة على غائمة جزئيًا، ولا يستبعد أيضًا أن تتأثر المناطق الساحلية الغربية بهذه الحالة الجوية.