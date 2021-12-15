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بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على ينبع

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على ينبع
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تواصل – فريق التحرير :

هطلت اليوم الأربعاء، أمطار متوسطة إلى غزيرة على ينبع مصحوبة برياح نشطة، جعلها الله أمطار خير وبركة ونفع بها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، والفقرة، والمسيجيد، وبدر)؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الخامسة فجرًا، وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

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