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الجيش الروسي يجري تدريبات باستخدام سلاح خطير في القرم.. ما الأمر؟

الجيش الروسي يجري تدريبات باستخدام سلاح خطير في القرم.. ما الأمر؟
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تواصل – وكالات:

شهدت شبه جزيرة القرم، قيام الجيش الروسي بإجراء تدريبات عسكرية على حماية المجال، باستخدام منظومات الدفاع الجوي “إس-400”.

وأوضحت المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية، أن تشكيلات من القوات الجوية والدفاع الجوي، والمنتشرة في شبه جزيرة القرم، استخدمت منظومات “إس-400” خلال تمرينات خاصة للدفاع الجوي التكتيكي، حسب “روسيا اليوم”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن هذه التدريبات تم التخطيط لها في وقت سابق، مشيرة إلى أن التمرين العسكري لقوات الدفاع الجوي استهدف كشف العدو المفترض وتوجيه ضربات بقذائف إلكترونية/ عن طريق منصات إطلاق صورايخ “إس-400″، وتشغيل الرادارت، وتنسيق البيانات والإحداثيات ووضع الأنظمة في حالة استعداد تام.

تأتي هذه التدريبات، في وقت ازدادت فيه حدة التوتر في منطقة البحر الأسود، التي تشهد تطورات فيما يتعلق بملف الأزمة الأخيرة مع أوكرانيا.

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