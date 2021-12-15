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بالفيديو.. ضبط 1.2 مليون قرص إمفيتامين مخدر وكيلو من الحشيش بالرياض

بالفيديو.. ضبط 1.2 مليون قرص إمفيتامين مخدر وكيلو من الحشيش بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت مكافحة المخدرات من ضبط أكثر (1.2) مليون قرص إمفيتامين مخدر وكيلو من مادة الحشيش المخدر بالرياض.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم استقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، أسفرت عن ضبط (1,200,712) قرص إمفيتامين، وكيلو من مادة الحشيش المخدر، و(50) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات، داخل منزل بأحد أحياء مدينة الرياض، والقبض على مستقبليها، وهما مواطنان من أرباب السوابق.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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