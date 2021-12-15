حريق ضخم يحاصر العشرات في مركز تسوق بهونج كونج

تواصل – وكالات:

شب حريق ضخم في مركز التجارة الدولي، وسط منطقة خليج كوزواي التجارية في هونج كونج.

وأفادت شركة البث التلفزيوني والإذاعي، أن 8 أشخاص على الأقل، أصيبوا في الحريق، وأن رجال الإطفاء أفادوا بأن الحريق من المستوى الثالث من أصل خمسة مستويات.

وقالت صحيفة هونج كونج فري برس: إنه تم إجلاء حوالي 165 شخصًا من المبنى، بينما ظل 100 آخرون محتجزين في الطابق الخامس، و 350 على السطح.

وأضافت أن الحريق ما زال مستمرًا، بينما يحاول رجال الإطفاء باستخدام سلالم الطوارئ، إنقاذ العشرات الأشخاص المحاصرين، مؤكدة أنه الحريق اندلع في الطابق الأول من المبنى، الشاغر بأعمال ومعدات التجديد.