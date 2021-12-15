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بعد وفاة 800 ألف بكورونا.. “بايدن” يوجه نداءً عاجلاً للأمريكيين

بعد وفاة 800 ألف بكورونا.. “بايدن” يوجه نداءً عاجلاً للأمريكيين
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تواصل – وكالات:

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، نداءً عاجلاً حث فيه الشعب على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن تجاوز عدد حالات الوفاة800 ألف حالة، في عموم البلاد بسبب الجائحة.

وأعرب بايدن في تغريدة له على “تويتر”، عن حزنه بسبب وفاة 800 ألف أمريكي، مشيرًا إلى أن قلبه ينفطر ألمًا، على كل أسرة فقدت أحد أفرادها.

وفقًا لتقارير جامعة جونز هوبكنز، فإن 800 ألفًا فقدوا حياتهم، جراء الوباء في رقم غير مسبوق، حسب “روسيا اليوم”.

وحسب مراكز الوقاية من الأمراض والوقاية منها، فإن الولايات المتحدة تسجل بشكل يومي 1150 حالة وفاة، ناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وتعتبر أمريكا من أكبر الدول الأشد تضررًا من الجائحة على صعيد الوفيات، على الرغم من نجاحها في تنظيم حملات تلقيح فعالة ضد الفيروس هي الأفضل على مستوى دول العالم.

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