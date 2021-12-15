الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شؤون الحرمين تدشن جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين

شؤون الحرمين تدشن جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين
0

تواصل – واس:

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس في مبنى الرئاسة بمكة المكرمة، جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين، الذي يمكنهم من قراءة القرآن الكريم وتدبره وتفسيره بيسر وسهوله، بلغة “برايل”.

وأوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الجهاز يشجع المكفوفين، على قراءة القرآن الكريم وتوطيد علاقتهم به،لافتاً النظر إلى أن مثل هذا المشروع يسهل على الكفيف قراءة القرآن الكريم وتدبره خاصة وأنه يقوم بتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونيًا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد، من خلال تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي.

ونوه بما توفره القيادة الرشيدة -حفظها الله- من إمكانيات ودعم، خاصة أمام الثورة المعلوماتية والتقنية التي يجب العمل الجاد من خلالها للخروج بمثل هذه المشاريع، وتسخير وسائل التقنية لخدمة الإسلام والمسلمين والتسهيل عليهم.

الصورة

الصورة

مواد ذات صلة

رفع أجور الموظفين المؤقتين في «شؤون الحرمين»

رفع أجور الموظفين المؤقتين في «شؤون الحرمين»

لهذا السبب.. «شؤون الحرمين» تفحص أجهزة الشبكة اللاسلكية في المسجد الحرام

لهذا السبب.. «شؤون الحرمين» تفحص أجهزة الشبكة اللاسلكية في المسجد الحرام

شؤون الحرمين: بث 104 محاضرات خلال 3 أشهر.. استفاد منها أكثر من 17 ألف

شؤون الحرمين: بث 104 محاضرات خلال 3 أشهر.. استفاد منها أكثر من 17 ألف

«شؤون الحرمين»: جاهزون لاستقبال المصلين والمعتمرين خلال الإجازة

«شؤون الحرمين»: جاهزون لاستقبال المصلين والمعتمرين خلال الإجازة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة