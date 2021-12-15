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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم في منطقة تبوك.

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المعايير والاعتماد.

– مدير إدارة المنافسة.

– مدير مشروع.

– مدير تنفيذي/ اللوجستيات.

– مدير أول الإنشاءات.

– رئيس الابتكار العقاري.

– مدير تكنولوجيا الابتكار.

– رئيس تسويق أوكساجون.

– مدير مجتمع الابتكار.

– رئيس تمويل الابتكار.

– أخصائي تطوير أعمال الابتكار.

– مدير تسليم خدمات الابتكار.

– أخصائي عمليات الابتكار.

– مدير جذب مستثمري التصنيع.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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