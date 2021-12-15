دولة عربية تُحذر من انتكاسة وبائية وتدعو مواطنيها لهذا الأمر العاجل

تواصل – وكالات:

أطلقت وزارة الصحة في المملكة المغربية، تحذيرات من “انتكاسة وبائية” في البلاد، وذلك بسبب تراخي المواطنين، عن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة في بيان لها، المواطنين إلى مجموعة من التدابير الصحية، وضرورة الإقبال السريع على مراكز التطعيم، لتلقي الجرعات الأولى والثانية والمعززة، وفق”سكاي نيوز”.

وفي وقت سابق، أعلنت “الصحة المغربية” تراجع الإقبال على مراكز اللقاحات، بعد فرض جواز التطعيم، أكتوبر الماضي.

ويذكر أن التراجع في إقبال مواطني المملكة المغربية على تلقى اللقاحات، يرجع إلى إعلان حاصلين على التطعيم في وسائل الإعلام، عن تعرضهم لمضاعفات، وصلت في بعض الحالات إلى الوفاة، وتسببت في عاهات لحالات أخرى – على حد زعمهم-.