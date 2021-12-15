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“يوتيوب” يعود للعمل بعد انقطاع مفاجئ لدى آلاف المستخدمين

“يوتيوب” يعود للعمل بعد انقطاع مفاجئ لدى آلاف المستخدمين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن موقع يوتيوب التابع لشركة “ألفابت”، اليوم، أنه قام بحل مشكلة تقنية وعطل استمر 20 دقيقة، وأدى إلى تعذر وصول آلاف المستخدمين إلى منصته، ومواجهتهم خدماته بشكل بطئ.

وأوضح الموقع عبر صفحته على “تويتر” ” لمواجهة مشكلة في الدخول أو بطئًا في الخدمات، فقد تم حلها، بعدما استمرت نحو 20 دقيقة “.

وأبلغ أكثر من 19 ألف شخص، عن مشكلة في الدخول على الموقع، الذي تتبع حالات الانقطاع عن طريق الأخطاء والبلاغات التي أرسلها المستخدمون على منصاتهم، وفق “العربية”.

يذكر أن يوتيوب، كان توقف عدة ساعات الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تعطيل خدمات شركة “أمازون” العملاقة ، وتعذر الوصول إلى “نتفلكس” و “ديزني” وعدد كبير من الخدمات الأخرى، كما واجه 65 انقطاعًا على مدار السنة الماضية.

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