الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توطين 43% من مهنة «صيد الأسماك».. توفير 183 مركبًا و100 سيارة مجهزة

توطين 43% من مهنة «صيد الأسماك».. توفير 183 مركبًا و100 سيارة مجهزة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، أحمد العيادة، أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذراع التنفيذي للوزارة، تبنى خطة إستراتيجية ومبادرات عدة، تهدف إلى مساعدة الصيادين في تطوير وتحسـين كفاءة الأداء وصناعة رواد الأعمال، وتطوير وتسويق إنتاج مستدام عالي الكفاءة إسهاماً من البرنامج في تنمية المناطق الريفية وإيجاد فرص لأبنائهـا وبناتها ضمن أهداف رؤية 2030.

وأوضحت الوزارة أنه تم توطين 43 %من مهنة صيد الأسماك وذلك من خلال تسجيل 1577 صياداً من أصل 3692 صياداً في وزارة الموارد البشرية.

وأضافت أن البرنامج أهّل 560 مواطناً في المرحلة الأولى، بينما يخضع 3200 مواطن للتدريب حالياً في إحدى الجهات التدريبية المتخصصة، وتم تسجيل 1577 صياداً في المهن الحرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى توفير 183 مركب صيد مجهزة بأحدث المواصفات العالمية التي تراعي طبيعة العمل داخل البحر، وتحقيق استدامة الكفاءة العالية لعمل الصيادين، وفقا لـ”المدينة”.

وتابع وكيل الوزارة أحمد العيادة أن البرنامج قدم 100 سيارة مجهزة لنقل المنتجات السمكية من نقاط توزيع إلى أخرى مع مراعاة جودة المنتجات السمكية.

مواد ذات صلة

خلال العام الجاري.. توطين 20 مهنة في المملكة وخلق 378 ألف وظيفة

خلال العام الجاري.. توطين 20 مهنة في المملكة وخلق 378 ألف وظيفة

“البيئة” تطرح وظائف شاغرة للجنسين بنظام التعاقد.. إليك رابط التقديم

“البيئة” تطرح وظائف شاغرة للجنسين بنظام التعاقد.. إليك رابط التقديم

ارتفاع نسبة التوطين بالقطاع الخاص إلى 23.59% خلال الربع الثالث

ارتفاع نسبة التوطين بالقطاع الخاص إلى 23.59% خلال الربع الثالث

خالد السليمان: توطين هذه «المهنة».. من أهم قرارات وزير الموارد البشرية

خالد السليمان: توطين هذه «المهنة».. من أهم قرارات وزير الموارد البشرية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة