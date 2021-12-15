توطين 43% من مهنة «صيد الأسماك».. توفير 183 مركبًا و100 سيارة مجهزة

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أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، أحمد العيادة، أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذراع التنفيذي للوزارة، تبنى خطة إستراتيجية ومبادرات عدة، تهدف إلى مساعدة الصيادين في تطوير وتحسـين كفاءة الأداء وصناعة رواد الأعمال، وتطوير وتسويق إنتاج مستدام عالي الكفاءة إسهاماً من البرنامج في تنمية المناطق الريفية وإيجاد فرص لأبنائهـا وبناتها ضمن أهداف رؤية 2030.

وأوضحت الوزارة أنه تم توطين 43 %من مهنة صيد الأسماك وذلك من خلال تسجيل 1577 صياداً من أصل 3692 صياداً في وزارة الموارد البشرية.

وأضافت أن البرنامج أهّل 560 مواطناً في المرحلة الأولى، بينما يخضع 3200 مواطن للتدريب حالياً في إحدى الجهات التدريبية المتخصصة، وتم تسجيل 1577 صياداً في المهن الحرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى توفير 183 مركب صيد مجهزة بأحدث المواصفات العالمية التي تراعي طبيعة العمل داخل البحر، وتحقيق استدامة الكفاءة العالية لعمل الصيادين، وفقا لـ”المدينة”.

وتابع وكيل الوزارة أحمد العيادة أن البرنامج قدم 100 سيارة مجهزة لنقل المنتجات السمكية من نقاط توزيع إلى أخرى مع مراعاة جودة المنتجات السمكية.