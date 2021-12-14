«والله مالي شغل يابن الحلال».. مليشيا إيرانية تعدم شابًا بدم بارد بالرصاص

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مروع لعناصر من مليشيا عراقية تابعة لإيران، تعدم شابًا بدم بارد دون رحمة وسط توسلات الشاب.

ويظهر المقطع شخصُا مقتولًا وبجواره شاب مقيد اليدين وملقى على الأرض يتوسل لأحد عناصر المليشيا بالقول : “والله مالي شغل يابن الحلال”، لكن الأخير يقوم بإطلاق النار على رأسه دون رحمة ليرديه قتيلًا بينما يقوم زملائه في المليشيا بالتصوير.

ونشر الفيديو صحفي عراقي وعلق عليه بالقول :” والله مالي شغل يابن الحلال.. آخر كلمات قالها مواطن سني بريئ قبل أن يقتل على إيدي الميليشيات الارهابيه الاجرامية الرافضة.. حسبنا الله ونعم الوكيل وعند الله تجتمع الخصوم”.