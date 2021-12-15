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السماء تلونت بالأحمر.. عاصفة رعدية غريبة تضرب إندونيسيا (فيديو)

السماء تلونت بالأحمر.. عاصفة رعدية غريبة تضرب إندونيسيا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت إندونيسيا خلال الساعات الماضية حالة من التقلبات الجوية، لاسيما في مدينة مالانغ حيث شهدت المدينة عاصفة رغدية غريبة من نوعها تحولت معها السماء إلى اللون الأحمر.

وأظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عاصفة وغيوم كثيفة حجبت الأفق في مالانغ.

وفي وقت سابق، أعلن المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي أن زلزالا بلغت قوّته 7,3 درجات ضرب شرق إندونيسيا أمس الثلاثاء، فيما نبه مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ من حدوث موجات مدّ خطرة بسبب الزلزال.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المعهد، قوله: إن إمكانية وقوع خسائر بشرية منخفضة جراء هذا الزلزال، لكن “الزلازل الأخيرة في هذه المنطقة أدت إلى مخاطر ثانوية” مثل إمكانية حصول “موجات مد وانهيارات أرضية ربما تتسبّب بخسائر”.

وأشار المعهد إلى أن الزلزال وقع على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال مدينة ماومير على عمق 18,5 كيلومترا (11 ميلا) في بحر فلوريس الساعة 03,20 بتوقيت غرينتش.

 

 

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