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متأهلين لجائزة الملك سلمان.. تكريم عدد من حفظة كتاب الله بالباحة

متأهلين لجائزة الملك سلمان.. تكريم عدد من حفظة كتاب الله بالباحة
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تواصل- واس

نظمت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالباحة “ترتيل” أمس، حفلا لتكريم عدد من حفظة كتاب الله برواية شعبة وحفص, وبحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم بن ياسين الشهري, وعدد من مديري الإدارات الحكومية, وأولياء أمور الطلاب, وذلك بجامع الملك فهد بمدينة الباحة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها أحد أبناء الجمعية المتأهلين لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية في فرعها الرابع وأحد المجازين حفظاً برواية حفص عن عاصم .

بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية علي بن جمعان آل سرور كلمة تطرق فيها إلى دور المملكة في خدمة كتاب الله, حيث جعلت القرآن الكريم دستوراً لها، ‏وأولته كل اهتمامها ‏طباعةً ودعماً ماديًا ومعنويًا، بما في ذلك جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة، ‏وتشجيعًا لحفظه، ‏ورصد الجوائز القيمة لمسابقاته ومنافساته سواءً ‏الدولية منها، كمسابقة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- أو محلية، ومن أبرزها مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والذي ندعو الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم‏ ، منوهًا بأهمية هذه المناسبة والتي تتضمن تكريم وتحفيز أبناء الجمعية، ممن أتموا حفظ كتاب الله برواياتٍ مختلفة.

وأضاف أنَّ الجمعية ستبدأ في تنفيذ التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم يوم الاثنين القادم, موضحًا انتهاء التصفيات الأولية وترشح عدد من أبناء الجمعية للتصفيات النهائية .

وفي ختام الحفل كُرم الحفاظ المجازون، ثم قدَّم رئيس المجلس درعًا تذكاريًا من مجلس الإدارة ومنسوبيها لوكيل إمارة المنطقة.

متأهلين

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