رئيس بلدي الرياض «خالد العريدي»: شكرًا للقيادة.. وسنواصل الجهود لرفعة «درة المدائن»

تواصل – فريق التحرير:

توجه رئيس المجلس البلدي بالرياض الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي باسمه وباسم أعضاء المجلس، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على دعمهم اللامحدود للمجالس البلدية خلال الفترة الماضية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة تمديد أعمال الدورة الحالية للمجالس البلدية.

وقال العريدي: “يطيب لي باسمي واسم أعضاء المجلس البلدي بالرياض أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أسمى الشكر والتقدير، على دعمهم اللامحدود للمجالس البلدية خلال الفترة الماضية، والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للمواطنين. كما أقدم الشكر والتقدير لسمو أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز لدعمهم المتواصل لأعمال المجلس البلدي، بالإضافة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل لدعمه المجالس البلدية والنهوض بالأعمال المنوطة بها.)

صوت المواطن المسموع:

وأشار الأستاذ خالد العريدي إلى أن المجلس البلدي بالرياض سعى بأن يكون صوت المواطن المسموع، فكان الأعضاء على تواصل دائم معهم مجتهدين في بذل ما في وسعهم، لتحقيق المنجزات والمكتسبات المهمة التي تخدم احتياجات الأحياء والمواطنين. وحرص بلدي الرياض على تقديم حصاد أعماله وتقاريره الخاصة بمطالب السكان وأولويات الأحياء، وأحالها للجهات المعنية والمسؤولين، لتوجيه من يلزم بالعمل على معالجتها”.

وأضاف رئيس بلدي الرياض أن المجلس واصل جهده في إيصال الأعمال المتبقية وملاحظات المواطنين إلى مختلف الجهات، حيث أعد تقارير الجولات الميدانية مع تحديد أبرز الملاحظات في نطاق كل بلدية فرعية، من خلال ما رصده أعضاء المجلس وأصدقاؤه، ويسهل مسألة متابعتها على فريق عمل البلدية والإدارات المعنية، وعمل على طرح جميع تقاريره وإصداراته التي بلغت 80 إصداراً خلال الفترة الماضية، في موقعه الرسمي ونشرها على وسائل التواصل المختلفة لإطلاع المواطنين على آخر المستجدات.

وسأل رئيس بلدي الرياض الله تعالى، مع انتهاء أعمال الدورة الثالثة للمجالس البلدية، التوفيق والسداد وأن يخلص النيات، وأن يكون رئيس وأعضاء المجلس قد وفقوا في خدمة العاصمة الرياض، مع الاستمرار بالسعي لتقديم كل ما من شأنه المساهمة في رفعة مدينة الرياض لتكون (درة المدائن) في كل المجالات بعون الله وتوفيقه.

بيض الله وجوهكم:

وتفاعل المغردون مع رسالة رئيس المجلس البلدي بالرياض، الأستاذ خالد العريدي، شاكرين له جهوده وجهود أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية.

وقال المستشار مسفر المسفر عضو المجلس السعودي للجودة “شكرًا لكم أستاذ خالد وبارك فيكم وجميع الأعضاء الكرام وبيض الله وجوهكم.. ونقول لكم شكراً”.

وقال صلاح الدريهم “شكراً أبو عبدالرحمن على جهودكم وما بذلتموه خلال فترة توليكم مهام المجلس فترة ذهبية كانت مميزة وزاخرة بكل ما فيه المصلحة العامة، وكنتم حلقة الوصل بين المسؤول وقاطني مدينة الرياض وإيصال كلمتهم لأصحاب القرار، جعلها الله في موازين أعمالكم والشكر موصول لباقي أعضاء المجلس البلدي الموقرين”.

جهودكم البارزة تشكرون عليها:

وقال “حي عريض” في تغريدة عبر “تويتر”: “باسم حساب حي عريض نتقدم لك بالشكر الجزيل، ونتمنى لك دوماً التوفيق والنجاح في حياتك وفي مسيرتك العملية القادمة .. ما راح ننسى مجهوداتك المبذولة وراء إيصال الخدمات والمشاريع لمخططات عريض، لك منا الحب والتقدير والدعاء في ظهر الغيب”.

وغرد فهد قائلا: “وفيت وكفيت، جهودكم البارزة تشكرون عليها جعلها الله في موازين حسناتكم ومن معك وبالتوفيق والشكر موصول للمتعاونين معكم في المجلس البلدي للعاصمة الرياض”.

وقال عيد الّمسرديُ “نشكركم على جميع مابذلتوه وأسال الله ألا يحرمكم الأجر والثواب”.