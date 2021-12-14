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جندي أردني يفتح النار على جنود دولة الاحتلال على الحدود

جندي أردني يفتح النار على جنود دولة الاحتلال على الحدود
جندي أردني يفتح النار على جنود دولة الاحتلال على الحدود
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تواصل- فريق التحرير:

أفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل لها، قيام جندي أردني بإطلاق النار صوب جنود الاحتلال عند الحدود، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي مارس 2017 أفرجت السلطات الأردنية ، عن الجندى أحمد الدقامسة الذى قتل سبع طالبات من دولة الاحتلال عام 1997، وذلك بعد انقضاء مدة حبسه.

والدقامسة كان مسجونًا منذ مارس 1997 بعد أن أطلق النار من سلاح رشاش على طالبات من دولة الاحتلال، كن فى رحلة عند الحدود الأردنية-والاحتلال، فقتل منهن سبعا وجرح خمسا وإحدى المدرّسات، وذلك بعد ثلاث سنوات تقريبا على توقيع الأردن معاهدة السلام مع الاحتلال.

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