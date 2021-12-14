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خلال ساعات قليلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

خلال ساعات قليلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق
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تواصل- فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على عدد من المناطق في المملكة، حيث تبدأ- بمشيئة الله- بعد ساعات قليلة، حيث تتراوح ما بين الساعة الثانية صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأوضح “الأرصاد” في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، المناطق التي ستشهد أمطار رعدية في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، والتي تصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

كانت المديرية العامة للدفاع المدني، دعت المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وفقا لما وردها من المركز الوطني للأرصاد بشأن هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة بدءا من مساء اليوم الثلاثاء وحتى السبت المقبل.

ووفق تقرير المركز الوطني للأرصاد، تتأثر مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة وتبوك، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى تدفق سيول بدءا من مساء اليوم وحتى الخميس.

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