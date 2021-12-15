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أسكن وأعمل مع أشخاص يتهاونون بالصلوات وخاصة الفجر.. ماذا أفعل؟

أسكن وأعمل مع أشخاص يتهاونون بالصلوات وخاصة الفجر.. ماذا أفعل؟
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تواصل- فريق التحرير

وجه أحد الأشخاص سؤالا لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء حول “حكم السكن مع من يتهاون بالصلوات وخصوصاً صلاة الفجر”.

وأجاب سماحة المفتي أنه يجب عليه ابتداءًا أن يقوم بنصيحتهم، ويخوفهم من الله، ورغبهم في الخير.

وأضاف سماحة المفتي أنه يجب عليه أن يحذرهم من التهاون في الصلاة وحثهم على أدائها في أوقاتها في المسجد.

ووضح أنه إذا لم يكن له علاقة بهم سوى العمل، فاعتزلهم، إلا أن ترجو أن تكون معهم ناصحا لهم.

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