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هزت مصر.. كاميرا مراقبة توثق لحظة قتل نجل رجل أعمال شهير لأربعة طلاب

هزت مصر.. كاميرا مراقبة توثق لحظة قتل نجل رجل أعمال شهير لأربعة طلاب
هزت مصر.. كاميرا مراقبة توثق لحظة قتل نجل رجل أعمال شهير لأربعة طلاب
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة للحظة وقوع حادث دهس ارتكبه نجل رجل أعمال شهير – كان يقود في حالة سُكر- وأدى لمقتل 4 طلاب.

ويرصد الفيديو قدوم سيارة مسرعة بشكل جنوني وتصطدم بأخرى من الخلف وتطيح بها تمامًا، وهو الفيديو الذي أحدث جدلًا كبيرًا بعد أن كشف صاحب المنزل الذي يمتلك كاميرا المراقبة بأن اثنين حضرا إليه وزعما أنهما وكلاء نيابة للحصول على الفيديو من الكاميرا إلا أنه طلب إثبات هويتهما وطلب الشرطة ففرا هاربين.

وأمرت النيابة العامة في مصر بحجز محاميين من فريق دفاع كريم الهواري، المتهم بدهس 4 طلاب في مدينة الشيخ زايد بالجيزة، على ذمة التحقيق معهما بتهمة انتحال صفة وكلاء نيابة لطمس أدلة القضية في موقع الحادث.

ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن مصدر قضائي قوله : إن رجال الشرطة في مدينة الشيخ زايد عقب الحادث مباشرة تلقوا بلاغا من صاحب المنزل الذي كانت فيه كاميرا مراقبة على الطريق ورصدت الحادث، يفيد بحضور شخصين أخبراه بأنهما وكيلي نيابة ويرغبان في التحفظ على الكاميرا، ولكنه ارتاب في أمرهما وطالبهما بإبراز بطاقتي تحقيق الشخصية ففرا هاربين قبل حضور الشرطة”.

وأفاد المصدر أن رجال الشرطة حرروا محضرا بالواقعة وخلال التحقيق في القضية الأساسية الخاصة بالدهس كان صاحب المنزل المذكور من بين الشهود وفي إحدى جلسات التحقيق فوجئ بوجود الشخصين الذين انتحلا صفة وكلاء نيابة فأخبر سلطات التحقيق بالأمر.

وتم التحفظ على الشخصين وتبين أنهما من فريق دفاع المتهم كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري مالك سلسة أسواق شهيرة.

وحسب المصدر، فإن النيابة فتحت تحقيقا مع المتهمين في قضية جديدة وواجهتهما بأقوال صاحب المنزل من انتحالهما صفة وكلاء نيابة بغرض الاستيلاء على أدلة المراقبة وطمسها بهدف تضليل العدالة.

واعترف المتهمان بالحضور للمنزل بالفعل، ولكنهما أنكرا انتحال الصفة أو الرغبة في طمس الأدلة مدعين أنهما فقط كانا يبحثان عن دليل لبراءة موكلهما.

وحسب المصدر القضائي، فإن المحامي ليس له صفة قانونية للحضور من تلقاء نفسه إلى منازل شهود العيان أو الاطلاع على الأدلة، فضلا عن أن هروب المحاميين من المنزل المشار إليه قبل حضور الشرطة يعزز الاتهامات ضدهما.

وأثارت الحادثة المروعة جدلًا كبيرا في مصر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن مرتكبها نجل رجل أعمال معروف، فيما أبدى البعض تخوفه من استغلال محامي المتهم ثغرات قانونية والحصول على حكم مخفف، خاصة بعد أن أحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة “القتل الخطأ” وتعاطي وحيازة مواد مخدرة.

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