تعرف على خدمات «تعديل البيانات» في السجل المدني.. وخطوات الاستفادة منها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تفاصيل خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية عبر منصة أبشر.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن خدمات تعديل البيانات في السجل المدني، تشمل ما يلي:

– تعديل المؤهل الدراسي

– تعديل الاسم باللغة الإنجليزية

– تصحيح الحالة الاجتماعية

– ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم

أما طريقة وخطوات الاستفادة من الخدمات فهي كالتالي:

1- تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر

2- اختيار خدمات من أيقونة خدماتي

3- اختيار الأحوال المدنية

4- اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية

5- الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها